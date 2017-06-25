Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'şortlu kız' çıkışı

Ünlü, Eminönü'nde dondurma yiyen bir genci "uyaran" ve gençten "Yallah Arabistan'a" cevabı alan cüppeli ve sakallı vatandaşı hatırlatarak "Bu müdahale asla uygun olan bir davranış değildir. Tabii ki gençlerimizin ateist de olsalar, inançsız da olsalar oruç tutmuyorlarsa ortalıkta yememeleri lazım. Bir insan Ramazan günü alenen yemek yiyorsa, bir Müslüman da bunu gördüğü zaman, 'Belki hastadır, belki seferidir...' diyerek karışmaması lazımdır. Çünkü bu işler fitne çıkarıyor." dedi.

"BÖYLE YOBAZLIK OLABİLİR Mİ?"

Minibüste saldırıya uğrayan Melisa Sağlam hakkında da konuşan Ünlü, saldırgana hitaben "Niye milletin başına bacağına bakıyorsun? Allah sana göz vermiş, kapak da vermiş. Bu kapağı niye vermiş, gerekirse indirmen için. Bir de kalkıp tokat atıyor, böyle bir kabalık, yobazlık olabilir mi? Bu hareketleri yapanlara Allah lanet etmiştir" ifadelerini kullandı.



