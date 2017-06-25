Yolcu uçağında panik; pilot ''dua edin'' anonsu yaptı
Yolcu uçağında panik; pilot ''dua edin'' anonsu yaptı
Korkunç rakam: 37 ölü, 149 yaralı...
Korkunç rakam: 37 ölü, 149 yaralı...
Hakkari'den acı haber; 1 evladımız şehit düştü
Hakkari'den acı haber; 1 evladımız şehit düştü
Tatilcilere altın öneriler; güneş yanığı nasıl geçer?
Tatilcilere altın öneriler; güneş yanığı nasıl geçer?
Bir estetik faciası daha; Brezilya kalçası hastanelik etti
Bir estetik faciası daha; Brezilya kalçası hastanelik etti
Gerçeği doğuma bir hafta kala öğrendi
Gerçeği doğuma bir hafta kala öğrendi
Ferrari resti çekti: ''Görgüsüzlere satmıyoruz''
Ferrari resti çekti: ''Görgüsüzlere satmıyoruz''
Yine şova başladı: ''Kendimi öldüreceğim''
Yine şova başladı: ''Kendimi öldüreceğim''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Haziran 2017 18:49

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'şortlu kız' çıkışı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde yaşanan iki saldırı olayıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'şortlu kız' çıkışı
A+ A-

Ünlü, Eminönü'nde dondurma yiyen bir genci "uyaran" ve gençten "Yallah Arabistan'a" cevabı alan cüppeli ve sakallı vatandaşı hatırlatarak "Bu müdahale asla uygun olan bir davranış değildir. Tabii ki gençlerimizin ateist de olsalar, inançsız da olsalar oruç tutmuyorlarsa ortalıkta yememeleri lazım. Bir insan Ramazan günü alenen yemek yiyorsa, bir Müslüman da bunu gördüğü zaman, 'Belki hastadır, belki seferidir...' diyerek karışmaması lazımdır. Çünkü bu işler fitne çıkarıyor." dedi.

"BÖYLE YOBAZLIK OLABİLİR Mİ?"

Minibüste saldırıya uğrayan Melisa Sağlam hakkında da konuşan Ünlü, saldırgana hitaben "Niye milletin başına bacağına bakıyorsun? Allah sana göz vermiş, kapak da vermiş. Bu kapağı niye vermiş, gerekirse indirmen için. Bir de kalkıp tokat atıyor, böyle bir kabalık, yobazlık olabilir mi? Bu hareketleri yapanlara Allah lanet etmiştir" ifadelerini kullandı.  

 

 
 

 

cübbeli ahmet , şortlu kız