Cumhur İttifakı protokolü YSK'ye teslim edildi

AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolü'nde şu ifadeler yer aldı: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir.

Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında, parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır"

ŞENTOP ÖNEMLİ BAŞLIKLARI OKUDU

AK Partili Mustafa Şentop basın mensuplarına protokol metnini okudu.

İşte protokolde öne çıkan başlıklar:

-AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimleri için cumhur ittifakı ünvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar vermişlerdir.

-BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır.

-AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listeleri vereceklerdir.

- Ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

-Cumhur ittifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp tarihi bir birlikteliktir.

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