Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı çalışmalarında üçüncü sıradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’ne katıldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomide açıkladığımız destek paketleriyle işçisinden sanayicisine her kesimden insanımızın yanında olduğumuz gösterdik.

Dünyada yatırımların yavaşladığı bir dönemde ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

Birileri fil dişi küllerde ahkam keserken milletimize karamsarlık yayarken hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Özel sektörümüz ve TUBİTAK gibi kuruluşlarımız bu süreçte önemli görevler üstleniyor.

Gebze ve Ankara’da 7 farklı alt yapıyı teknoloji eko sistemine kazandıracağız.

Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.

Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

TÜBİTAK FEN LİSESİ MÜJDESİ

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.



KORONAVİRÜS AŞI PROJELERİ

DSÖ listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin’in ardından 3’üncü sırada yer alıyoruz, aşı çalışmalarında iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı, biri de klinik aşamaya ulaştı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEST ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi’nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli Ekskavatör’ünü inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör’ü kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

"BU İŞİN PAZARLAMASINA BEN VARIM"

Elektrikli Ekskavatör’ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi. Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, “7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya’da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre” dedi.

ahkam keserken milletimize karamsarlık yayarken hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Gebze ve Ankara’da 7 farklı alt yapıyı teknoloji eko sistemine kazandıracağız.

Ekonomide açıkladığımız destek paketleri ile işçisinden sanayicisine esnafından çiftçisine her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın zamanında pek çok ülkede üretim durmuşken bizler hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşamadık.

Tüm dünyanın ihtiyacı olan yoğun bakım solunum cihazını ürettik. Bizden yardım talep eden dost ve kardeş ülkelerin de imdadına koştuk.

Bu süreçte yenilikçi projelere imza atan özel sektörümüz ve kuruluşlarımız gerçekten kritik roller üstleniyor.

Türkiye’nin adını Bilim Olimpiyatları’ndan daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz öğrenci almaya başlayacak, hayırlı olmasını diliyorum.

Sadece yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, havalimanları inşa etmedik aynı zamanda ülkemizin gelişen teknolojilerin pazarı değil tasarlayıcısı üreticisi de olsun istedik. Yıllarca örselenmiş hayati projeleri iç ve dış rant odaklarınca sabote edilmiş ülkemize yeniden öz güven kazandırdık. Son 18 yılda sıfırdan bir ARGE ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik.

Bilişim Vadisi’ni Gebze’ye kurduk, TOGG’u yine buradan dünyaya tanıttık. Gebze’yi tüm Türkiye’nin çekim merkezi haline getirdik. Bilişim Vadimize yönelik özellikle otomotiv sektöründen ilgi günden güne artıyor.

OSB sayısını 321’e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini güçlendirdik, büyük ölçekli yatırımlar için 21 endüstri bölgesi ilan ettik.

2002 yılında 33.523 firma ihracat yaparken bu rakam 90 bin 617 firmaya yükseldi, dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı.

Türkiye Savunma Sanayii’ndeki dışa bağımlılığını düşürdü bugün Savunma projesi sayısı 700’ü geçti. 2002’de Savunma Sanayii’nde faaliyet gösteren firma sayımız 56’dan 1500’e yaklaştı.

İŞKUR aracılığı ile 9 milyon 21 bin vatandaşımız istihdam imkanına kavuştu, IMF’ye olan 23 buçuk milyar dolarlık borcumuzu sıfırladık. Ekonomimiz güçlendikçe de sözümüzün de itibarı arttı, tasarlayan üreten bir ülke konumuna geldik. Hamdolsun tüm bunları da 18 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler, biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.

KORONAVİRÜS AŞI PROJELERİ

DSÖ listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin’in ardından 3’üncü sırada yer alıyoruz, aşı çalışmalarında iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı, biri de klinik aşamaya ulaştı.

Türkiye için fikir ve alın teri döken herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.