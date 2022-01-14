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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Etiketler Cumhurbaşkanı Erdoğan erdoğan
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