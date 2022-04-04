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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını Ümraniye'de yaşayan Kılıçaslan ailesiyle birlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının üçüncü gününde evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileye konuk oldu.

 

Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

Etiketler iftar erdoğan ziyaret
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