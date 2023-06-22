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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'de kritik temas

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'ten BAE'de kritik temas
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi.

 Görüşmeye Yılmaz ve Şimşek'in yanı sıra BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da katıldı.

Etiketler BAE bakan şimşek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
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