Cumhurbaşkanlığı'ndan erken seçim iddiaları için ilk açıklama

Yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından "erken seçim" ile ilgili iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "erken seçim" mesajlarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uçum, "Parlementer sistemde dahi yerel seçimin genel seçime etkisi konusu son derece sıra dışı durumlarda ele alınırken, başkanlık sisteminde böyle bir etki olacağını düşünmek boş hayalcilikten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Uçum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerimiz tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye bütün dış ve iç karalamalara rağmen hakikaten güçlü demokrasisi, adil ve güvenceli demokratik seçim sistemiyle dünyaya örnek bir seçimi daha tamamladı. Demokratik siyasi rekabet içindeki tüm aktörlerin Türkiye’nin bu yetkin demokrasisine gözü gibi sahip çıkması, dış ve iç her türlü saldırıya karşı Türkiye’nin demokrasisini koruması gerekir.

Bu seçimlerde kendini başarılı gören her partiye seçmenin verdiği öncelikli ödev şudur: Türkiye’nin demokrasisinin nimetlerinden yararlanıp artık Türkiye’ye yönelik saldırıların aracı olamazsınız, bu saldırlara karşı tavırsız kalamazsınız. Türkiye’yi ve Demokrasimizi iktidarla birlikte savunmak ve geliştirmek zorundasınız. Bu yerel seçimlerde başarılı olan muhalefetin halkın verdiği, demokrasimize hak ettiği kıymeti verme, ödevinin gereğini yerine getirip getirmeyeceğini hep beraber göreceğiz.

Yerel seçiminin genel sonucuna bakıldığında ise muhalefet yerel seçimlerde başarılı olsa da yerel meclisler üzerinden genel oy dağılımında Cumhur İttifakının birinciliğinin devam edeceği de anlaşılıyor.

Asıl belirtilmesi gereken husus ise yerel seçim sonuçlarından yola çıkarak Hükümete ve TBMM’ye yönelik seçim eksenli talepler üretmek başkanlık sistemi açısından asla mümkün değildir. Parlementer sistemde dahi yerel seçimin genel seçime etkisi konusu son derece sıra dışı durumlarda ele alınırken, başkanlık sisteminde böyle bir etki olacağını düşünmek boş hayalcilikten başka bir şey değildir. Bu hayalleri kuranlar olabilir ama sistem bu tip avunmaları bir kenara atar.

Partilerin yerel meclisler üzerinden aldıkları oy oranları üzerinden genel seçimlere yönelik hesap yapanlar bence boşa uğraşmasınlar. Türkiye 2028’e kadar dört yıllık seçimsiz dönemde her alanda reform siyasetini hayata geçirecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülke Liderliğiyle Bağımsız ve Güçlü Türkiye perspektifine bağlı olarak Türkiye’nin yeni aşamalara geçmesine önderlik yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın."