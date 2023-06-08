  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Damacana suya bir zam daha

Damacana suya bir zam daha

Damacana suya bir zam daha
Güncelleme:

Yükselen döviz kuru, lojistik gider ve artan maliyetler nedeniyle damacana su fiyatına yeni zam gündemde.

2022’de su fiyatları ikiye katlanırken bu yılın başında da damacanaya markaya göre 5-8 TL arası zam gelmişti. Geçen ay da bazı markalar 7.5 TL zam yaptı. Türkiye’de 300 markanın faaliyet gösterdiği paketli su pazarında ortalama damacana su fiyatı 50 lirayı aştı. GetirSu Başkan Yardımcısı Hakan Kal, “Bu ay ve temmuzda suya yeni zam olursa sürpriz olmaz. Su fiyatları arttıkça tüketici de yüksek fiyatlı markalardan  düşük fiyatlı su satan markalara yöneldi” dedi. Türkiye’de kişi başı yıllık ambalajlı su tüketiminin 125 litre olduğunu anlatan Kal, 2022’de ambalajlı su pazarının yüksek fiyat artışları nedeniyle yüzde 4 küçüldüğünü söyledi.

Etiketler damacana damacana su suya zam zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş Süper Lig'i 3. sırada tamamladı
Gece yarısı kabusu! Alevler geceyi aydınlattı!
Benzine, motorine ve LPG'ye bir dev zam daha
Bunun başka bir tarifi yok: Kara kabus!
İYİ Parti'de değişim çıkışı: Taleplerimiz dikkate alınmazsa yeni bir genel başkan ile...
Kahramanmaraş’ta büyük deprem
Seçimleri bilen anket firmasından Kılıçdaroğlu anketi
Bloomberg dolar kurunda yaşananların perde arkasını anlattı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek!