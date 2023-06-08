Benzine, motorine ve LPG'ye bir dev zam daha

Zam üstüne zam gelerek rekor fiyatlara ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları bir kez daha yükseldi. Hem dün zamlanan motorine, hem de benzine ve LPG'ye bir dev zam daha geliyor... İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye hem genel seçimleri hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakırken, yeni hafta alkole, sigaraya ve akaryakıta yine yeniden zam yağmuruyla başladı. Bir yandan rekor üstüne rekor kıran döviz kurları, diğer yandan yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam ediyor.

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Dolar/TL bugün 23,35 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Euro/TL de 25,47 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 76,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,90 Dolar'dan işlem görüyor.

Önce kur farkı ve zam, ardından da çifte zam

Dün benzin ve LPG'nin litre fiyatlarına sadece birkaç kuruşluk "kur farkı" zammı gelirken motorinin litre fiyatına da 1,36 TL zam gelmişti.

Ancak akaryakıttaki zam bununla kalmadı.

Dolar/TL’nin son 1,5 yılın en kötü gününü yaşaması sonrasında ise sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin, motorin ve LPG fiyatlarına cuma gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor.

Benzine 2,70 TL, motorine 1,37 TL, LPG'ye 70 Kuruş zam geliyor

Döviz kurundaki rekor üstüne rekor sonrası 9 Haziran Cuma günü itibariyle benzinin litre fiyatında 2,70 TL, motorinin litre fiyatında 1,37 TL, LPG’de ise 0,70 TL’lik bir zam bekleniyor.

YENİ ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 7 Haziran Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Ankara

Benzin fiyatı: 21,67 TL

Motorin fiyatı: 21,16 TL

LPG fiyatı: 10,50 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 21,30 TL

Motorin fiyatı: 20,75TL

LPG fiyatı: 10,46 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,69 TL

Motorin fiyatı: 21,25 TL

LPG fiyatı: 10,28 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 22,01 TL

Motorin fiyatı: 21,48 TL

LPG fiyatı: 9,91 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 22,06 TL

Motorin fiyatı: 21,61 TL

LPG fiyatı: 10,03 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 22,34 TL

Motorin fiyatı: 21,84 TL

LPG fiyatı: 9,78 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 21,64 TL

LPG fiyatı: 9,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,93 TL

Motorin fiyatı: 21,49 TL

LPG fiyatı: 9,88 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 22,01 TL

Motorin fiyatı: 21,61 TL

LPG fiyatı: 10,03 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,92 TL

Motorin fiyatı: 21,51 TL

LPG fiyatı: 9,80 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 22,05 TL

Motorin fiyatı: 21,61 TL

LPG fiyatı: 9,73 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,896 TL

Motorin fiyatı: 21,47 TL

LPG fiyatı: 10,09 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 21,66 TL

LPG fiyatı: 10,22 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.