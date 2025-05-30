Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu: ''Sizden korkan sizden namerttir''

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmaları devam ederken sessizliğini bozdu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de" diyen Kılıçdaroğlu, "Beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir" ifadelerini kullandı.

''Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur'' diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.

Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum.

Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda. Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.

Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda.

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar.

Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız.

Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız.

Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim.

Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.



Beni direklere asacaklara,

silahla vuracaklara,

beni yakacaklara, taşlatacaklara,

bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP kurultayı soruşturması ile ilgili bir iddiayı gündeme getirmişti.

Mengü, "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş" iddiasında bulunmuştu.

Mengü, 30 Haziran’a ertelenen Kurultay davası hakkında Youtube kanalında şunları söylemişti:

'Savcı ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bunu şöyle yorumlayanlar oldu, 'Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor, partiyi korumak için' ancak benim anladığım tam tersiymiş. Benim Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, 'Kemal Bey gelir, burada ifade verir ve 'Olur mu öyle şey CHP'de yolsuzluk olabilir mi?. Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır. Kabul etmiyorum' derse bu dosyayı kapatırız' demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş.'

Emrah Gülsunar da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.'

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar'a, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dava açıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, iki gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçe ile gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.