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Fenerbahçe Jose Mourinho için kararını verdi

Fenerbahçe Jose Mourinho için kararını verdi
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Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği konusunda karar verildi.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho için karar verildi. 

Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli teknik adamla yola devam edip etmeyeceği merak edilirken yarın akşam oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasının Mourinho'nun kaderini belirleyeceği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Ali Koç ve yönetim kurulu, Konyaspor karşılaşması sonrasında Mourinho ile masaya oturacak.

Ali Koç'un Mourinho ile yolları ayırmak istediği ancak yüksek tazminat yükünün bu kararın önünde engel oluşturduğu iddia edildi. Bu arada Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında puan kaybı yaşaması halinde Portekizli teknik adamla büyük oranda yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Sabah Gazetesi

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Jose Mourinho teknik direktör
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