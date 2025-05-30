2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede! Hiç zam gelmeyebilir

Milyonlarca emekli, temmuz ayında zam alacak. TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girmesi durumunda kök maaşı düşük alan 2.5 milyon emekli zam alamayacak.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,00 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Mayıs ve haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek.

EMEKLİYİ BEKLEYEN TEHLİKE: SIFIR ZAM

SGK mevzuatına göre söz konusu artış, yalnızca emeklilerin 'kök maaşı' için geçerli olacak. Meclis'in 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi beklenirken, halihazırda 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alan 2.5 milyon emekli, temmuz ayında Meclis'in olağanüstü toplanmaması halinde fiilen hiçbir zam almamış olacak.

TBMM, geçtiğimiz yıl gündem yoğunluğu nedeniyle tatile 31 Temmuz 2024'te çıkmış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna karşın 2023 yılının temmuz ayında ise yapılan ara zam yalnızca kök maaşlara yansıtılmış ve en düşük emekli maaşı için herhangi bir artışa gidilmemişti.