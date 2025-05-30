  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede! Hiç zam gelmeyebilir

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede! Hiç zam gelmeyebilir

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede! Hiç zam gelmeyebilir
Güncelleme:

Milyonlarca emekli, temmuz ayında zam alacak. TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girmesi durumunda kök maaşı düşük alan 2.5 milyon emekli zam alamayacak.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü temmuz zammına çevrilmiş durumda. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,00 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Mayıs ve haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. 

EMEKLİYİ BEKLEYEN TEHLİKE: SIFIR ZAM

SGK mevzuatına göre söz konusu artış, yalnızca emeklilerin 'kök maaşı' için geçerli olacak. Meclis'in 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi beklenirken, halihazırda 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşını alan 2.5 milyon emekli, temmuz ayında Meclis'in olağanüstü toplanmaması halinde fiilen hiçbir zam almamış olacak. 

TBMM, geçtiğimiz yıl gündem yoğunluğu nedeniyle tatile 31 Temmuz 2024'te çıkmış ve en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükselten teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Buna karşın 2023 yılının temmuz ayında ise yapılan ara zam yalnızca kök maaşlara yansıtılmış ve en düşük emekli maaşı için herhangi bir artışa gidilmemişti.

 

text-ad
Etiketler emekli maaşı temmuz zammı enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Gece evinin balkonundan düşen genç kadının cansız bedeni sabah bulundu! Gece evinin balkonundan düşen genç kadının cansız bedeni sabah bulundu! SONAR, AREA ve Yöneylem... Mayıs ayının son seçim anketinde fark 5.5 puana çıktı! SONAR, AREA ve Yöneylem... Mayıs ayının son seçim anketinde fark 5.5 puana çıktı! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette! Bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı Bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret! AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret!
Erdoğan ekonomik krizin nedenini böyle açıkladı Erdoğan ekonomik krizin nedenini böyle açıkladı Uzman isim gram altın ve dolar için hedef fiyat verdi Uzman isim gram altın ve dolar için hedef fiyat verdi Hava durumu raporu değişti: Bayramda bambaşka bir hava durumuna hazır olun! Hava durumu raporu değişti: Bayramda bambaşka bir hava durumuna hazır olun! Fenerbahçe Jose Mourinho için kararını verdi Fenerbahçe Jose Mourinho için kararını verdi Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan acı haber... Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan acı haber... Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse anketinin sonuçları açıklandı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse anketinin sonuçları açıklandı ''Şırdancı Mehmet'' eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı ''Şırdancı Mehmet'' eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı İzmir'de 3 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı! İzmir'de 3 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı! Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası! Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası!