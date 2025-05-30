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Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
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Kurban Bayramı öncesi 16 milyon emeklinin ve hak sahibinin dört gözle beklediği bayram ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırılacağı tarih belli oldu.

Kurban Bayramı yaklaşırken 16 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. 

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda tüm emeklilere ödenen Bayram İkramiyeleri bu yıl Mart ayında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

Bayram ikramiyelerine yüzde 33 oranında yapılan zam tüm emekliler için hayal kırıklığı olmuştu. Zam oranıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Mart ayındaki TBMM Grup Toplantısı çıkışında "Emekli ikramiyelerinin artırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti var" sorusuna "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun. 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak" yanıtını vermişti.

1.000 TL zamlanan bayram ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırılacağı tarih de kesinleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin ve hak sahiplerinin ödeme takvimini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre 2025 Kurban Bayramı öncesi emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Bakanlık açıklamasına göre ödemeler sigorta kollarına göre şu şekilde olacak:

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme: 31 Mayıs

Emekli Sandığı (4C) emeklileri için ödeme: 1 Haziran

SSK (4A) emeklileri için ödeme: 2, 3 ve 4 Haziran

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı öncesi 16 milyon emeklinin ve hak sahibinin dört gözle beklediği bayram ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırılacağı tarih belli oldu.

Ramazan Bayramı'nda rötar yapmıştı

Ramazan Bayramı öncesinde AK Parti ve MHP grubunun ilk oylamaya katılmaması için rötar yapan bayram ikramiyesi zammı bir sonraki hafta TBMM'den geçince tüm emekliler de bayrama zamsız ikramiye ile girip 1.000 TL'lik zam farkını bayramdan sonra almıştı.

Kimler bayram ikramiyesi alıyor?

Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; yaşlılık aylığı alanlar, vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremez geliri olanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin dul veya yetimleri faydalanıyor.

31 Mayıs'a kadar emeklilik başvurusu yapanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. 

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesinde. Bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

 

Kurban Bayramı ne zaman?

Arife günü 5 Haziran Perşembe, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamuda 10 Haziran Salı günü işbaşı yapılacak. 

 

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Etiketler emekli bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi ödeme takvimi
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