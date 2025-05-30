Ankara ve İstanbul'da seçim anketi: İki ilde de aynı parti birinci çıktı

ORC Araştırma, Ankara ve İstanbul'da yaptığı ''Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket şirketleri araştırma sonuçları art arda duyurmaya devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma şirketi, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. İki ilde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) birinci parti olduğu görüldü.

ANKARA

Ankara'da 26-28 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 250 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.

CHP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 34.1, AK Parti'ye ''oy veririm'' diyenlerin oranı ise yüzde 30.8 oldu.

ORC'nin Ankara anketinin sonuçları şöyle:

CHP: % 34.1

AK Parti: % 30.8

MHP: % 7.4

Zafer Partisi: %4.5

İYİ Parti: % 4.2

YRP: % 3.6

DEM Parti: % 3.2

BBP: % 2.5

Anahtar Parti: % 2.2

Gelecek: % 2.0

Yerli ve Milli Parti: %1.5

Diğer: % 4.0

İSTANBUL

İstanbul'da 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete ise 2 bin 716 vatandaş katıldı. CHP yüzde 33.8 ile ilk sırada, AK Parti yüzde 30.4 ile ikinci sırada yer aldı.

ORC'nin İstanbul anketinin sonuçları şöyle:



CHP: % 33.8

AK Parti: % 30.4

DEM Parti: % 7.0

MHP: % 5.2

Zafer Partisi: % 4.3

YRP: % 3.7

İYİ Parti: % 3.0

TİP: % 2.9

BBP: % 2.2

Anahtar Parti: % 2.0

Gelecek: % 1.8

Yerli ve Milli Parti: %1.7

Diğer: % 2.0

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AK Parti, İstanbul'da yüzde 36,06; CHP yüzde 28,33 oy almıştı. Ankara'da ise AK Parti yüzde 32,53; CHP yüzde 30,56 oy almıştı.

Haber3.com Haber Merkezi