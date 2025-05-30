Erdoğan ''faiz'' dedi, borsa allak bullak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''faizsiz ekonomi'' çıkışı Borsa İstanbul'u sarstı. BIST 100 endeksi 2 ay sonra ilk kez 9 bin puanın altını gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Siyasi hayatı boyunca faizsiz ekonomi için mücadele ettiğini belirten Erdoğan, ''İnsanlığı faize mahkum bırakan sisteme itiraz etmek takdir edilecek bir tavırdır. Erdoğan olarak faizsiz ekonomi özlemimi gür bir sedayla dillendirmeye devam edeceğim'' dedi.

Erdoğan'ın faiz çıkışı Borsa İstanbul'da deprem etkisi yarattı. BIST 100 endeksi 24 Mart 2025 tarihinden bu yana ilk kez 9 bin puanın altına geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmadan önce yüzde 1.2'lik düşüş yaşayan BIST 100 endeksinde kayıplar hızlanarak yüzde 2'ye yaklaştı.

Saat 17.00 itibariyle endeks 9 bin puanın hemen üzerine işlem görüyor.