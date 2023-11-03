DEAŞ'ın canlı bombası Manisa'da yakalandı
Manisa'da polis ekipleirnin düzenlediği operasyonla canlı bomba eğitimi aldığı öğrenilen DEAŞ şüphelisi yakalandı
Manisa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü dönem içerisinde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı şeklinde bilgileri bulunan hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, yabancı Uyruklu A.E.H. (42) isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan A.E.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
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