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  3. 23 Ocak 2020 19:18

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Eski CHP lideri Deniz Baykal halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Influenza virisüne yakalandı. Baykal hastaneye kaldırıldı.

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı
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Deniz Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tahlillerin ardından Baykal'da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün öğleden sonra hastanede Baykal'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal'a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu. Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

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