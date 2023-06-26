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Deniz yatağında uyuyakalınca 4 mil açığa sürüklendi

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Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde deniz yatağında uyuyakalan bir kişi, 4 mil açıkta bulundu.

Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı.

Habersiz şekilde uyuyan adam şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı.

Sürüklendiği sırada kimse tarafından fark edilmeyen kişinin ailesi, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı görmemesi üzerine bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.

4 MİL AÇIKTA BULUNDU

Tesis işletmecisi ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen adama ulaştı.

Tekneye alınan kişi daha sonra kıyıya götürüldü.

DHA

Etiketler deniz yatağı saros körfezi
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