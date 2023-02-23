Deprem bölgesi için yeni kararlar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Deprem bölgesinde alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüm prefabrik ve konteynerlerde KDV oranı yüzde 1 oldu.

Alınan karara göre, Kasım 2020 tarihli son yapılandırma yasasından yaralananların taksit ödeme süresi uzatıldı. Taksitler, mücbir sebep halinin sona erdiği 31 temmuzu izleyen ayda başlayacak.

TAKSİT SÜRELERİ DEĞİŞEBİLECEK

Ticaret Bakanlığı, afet dönemlerinde perakende ticaret için belirlenen taksit sürelerini ilçe, il, bölge veya tüm ülke düzeyinde geçici olarak değiştirebilecek.

Halen ürün grubuna göre 3 ile 12 ay arasında olan taksit süresi değişebilecek.

TÜM PREFABRİK VE KONTEYNERLERDE KDV YÜZDE 1

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranını yüzde 1'e düşüren kararda değişiklik yapıldı.

14 şubat tarihli cumhurbaşkanı kararına göre deprem bölgeleri için geçerli olacak şekilde ve yasada belirtilen kurumlara teslim edilen prefabrik ve konteynerler için KDV oranı yılsonuna kadar yüzde 1 olmuştu.

Bugünkü kararla deprem bölgesi ve kurum sınırlaması kaldırıldı. Yılsonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV yüzde 1 oldu.

Depremzedeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

ORMAN KÖYLERİNİN KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri 31 temmuza kadar ertelendi.

Erteleme işlemi başvuru şartı aramadan yapılacak. Erteleme süresince bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek