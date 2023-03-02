Deprem sonrası yeni dönem: Kiracı risk tespiti raporu istiyor

Deprem sonrası konutların sağlamlığı daha fazla sorgulanırken kiracılar binanın risk tespit raporunu sormaya başladı.

Deprem ile birlikte yaşanılan konutlar daha fazla sorgulanmaya başlandı. Bina güvenliği şu an pek çok vatandaşın öncelikli gündemi haline geldi.

Ev satın alma ya da kiralamalarda da artık fiyatın ardından binanın sağlamlığı soruluyor. Ev sahiplerinden inşaat firmalarından ve emlakçılardan konutun sağlamlığına ilişkin belge isteniyor.

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, "Artık ev alacaklar da kiracılar da hatta şu anda mevcutta oturanlar bile inşaat firmalarını arıyorlar 'Buranın inşaatı nasıl yapıldı? İnşaat yapılırken fotoğrafları falan elinizde var mı? Depreme dayanıklı raporunuz var mı?' gibi taleplerde bulundular." dedi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Deprem sonrası fahiş kira artışları yaşanıyor. Özellikle Mersin, Konya gibi illerde birkaç kata varan yükselişler oldu.

İstanbul'da ise özellikle fay hattına uzak olduğuı düşünülen ilçelere talep arttı.

Özellikle eski evlerin fiyatları düşmeye başlarken,, yeni evlere ilgi yükseldi.

Akdoğan, depremle birlikte deprem bölgesine yakın şehirlere göç olduğunu vurguladı. "İstanbul'da kendi payını düşeni aldı." diyen Akdoğan, "İstanbul'un zaten kendi içerisinde bir talep fazlalığı var. Göçün gelmesiyle talep daha da arttı fiyatlara yansıdı diyebiliriz." dedi.