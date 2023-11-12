Deprem uzmanından kritik açıklama: Artan depremler neyin habercisi?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 4 ve üzeri depremlerin meydana gelmesi olası Marmara depremini akıllara getirirken deprem uzmanından kritik açıklama geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk yayınında son dönemde artan 4 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.“Günlük deprem aktivitemiz var. Her iki günde bir hissedilebilir. " ifadelerini kullanan Ersoy şunları kaydetti:

Yani 4’ün üzerinde deprem herhangi bir bölgemizde devreye girebiliyor. Bir miktar artmış gibi görünüyor. 6 Şubat’tan bu yana geçen şu güne kadar 3 yılda meydana gelmesi gereken deprem sayısı 10 ayda meydana geldi. Bu büyük bir artış.

Her deprem haberinin oluşum hikayesi birbirinden farklı. Antalya’da Korkuteli civarında bir tane, Alanya açıklarında bir tane deprem olmuştu. Bu bizim topraklarımızın, Anadolu kıtası üzerinden olan bir deprem değil. Bu iki deprem 95-100 km derinde. Bizim o kadar kırılacak bir kabuğumuz yok. Ne o zaman? Bu Akdeniz içerisinde Afrika kıtasının Anadolu’nun altına daldığı sert kütle içinde meydana geliyor.

Bu dalma neticesinde bir deprem olduğu zaman merkez üssü bize denk geliyor. Bunu Datça’da, Muğla’da, Antalya civarında yaşıyoruz. Bu gerçek Anadolu topraklarındaki depremler değil. Balıkesir’de, Marmara’daki diğer yerlerdeki depremler daha farklı yorumlanmalı. Bunlar bizim topraklarımızda meydana gelen depremler. Elbette bir deprem bölgesiyiz ama küçük ölçekte bu depremleri oluşturacak mekanizmalar birbirinden farklı.

Tetikleyici alanlar komşu alanlar olabilir. Hatay’daki depremin İzmir’deki depremi tetiklemesi mümkün değil.

Tetikleme ihtimali olan bir deprem var mı?

Marmara’da yakın zamanda bir deprem bekliyoruz. Bu 99’un tetiklemesi, Marmara Denizi’nin içerisinde 99’daki iki deprem bir gerilim yükledi. Gerilim neticesinde Marmara Denizi’nde zaten süre dolmuştu biraz daha öne çekti.

Geçenlerde Avşa açıklarında deprem meydana gelmişti 4’ün üzerinde. Bu bölgedeki depremler daha farklı, ters köşe yapabilir. Biz kuzeyde deprem beklerken güneydeki kollar üzerinde de depremler meydana gelebilir.

Son olan depremlerin tetikleme potansiyeli var mı?

Marmara için konuşuyorsak buradaki depremlerin tetiklenme şansı yok. Bu sadece Marmara Bölgesi’nin ne kadar canlı olduğunun göstergesidir. Batı Anadolu ve Ege Bölgesi’nde 1970’ten beri büyük deprem yok. Orada da büyük deprem potansiyelini vurgulamadan geçemeyeceğim.

Marmara’da beklenen depremin kaç büyüklüğünde olması öngörülüyor?

En kötü senaryoyu düşünmemiz gerekir. Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu fayı üzerinde olabilecek depremin büyüklüğü 7.5 olarak düşünülmektedir. Tarihi süreçlerde benzer depremler var. 1766 depremleri oldukça yüksek. 7.5 büyüklüğündeki depremi bekleyebiliriz.

Marmara İstanbul’dan ibaret değil 30 milyon nüfusa yakın Türkiye’nin önemli kesiminin yaşadığı bölge burası. Sadece İstanbul’da bile 5 milyon bağımsız birim var. Riskli bina sayısı 300 bin civarında. Önümüzdeki vahim bir tablo var.

En büyük hasarlar kıyı bölgelerinde olacak. Nüfus yoğunluğu kıyılarda çok fazla. Kuzeye gittikçe elbette azalacak bu. Sağlam binalarda ise herhangi bir şey olmama durumu olabilir.

"Tsunami’nin izleri var"

Tüm Marmara’yı kazdık gördük ki Tsunami’nin izleri var. Tarihsel süreçler içinde kanıtları da var. Çoğu kayıtlarda bile var. Son 3 bin yılda 35 civarında büyük Tsunami var. 1 metre bile öldürücü derinliktir. Kıyıdan içeri 100 metre girip geri çekildiğinde büyük bir yıkım yaratabilir. Bu senaryolar yapılmış durumda.