Depremde Malatya Havalimanı da hasar gördü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi.
Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi.
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