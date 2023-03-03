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Depremden etkilenen öğrenciler için yeni karar

Depremden etkilenen öğrenciler için yeni karar
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YÖK Başkanı Erol Özvar, depremzede öğrencilerden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'ın açıklaması şöyle;

"Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim."

Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremzede üniversite öğrencilerinden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını belirtti.

Erol Özvar, bu kapsamda ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydetti. Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Etiketler yök başkanı katkı payı deprem öğrenci
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