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Depremzedeler için adres beyanında son gün

Depremzedeler için adres beyanında son gün
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14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak depremzedelerin adres değişikliği beyanı için bugün son gün. Yeni adres beyanları nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerden de yapılabilecek.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler nedeniyle ikametgâhından ayrılan seçmenlerin bulundukları yerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanını bugün yapmaları gerekiyor.

Hem farklı illere gidenler hem de bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde kalan seçmenler, adres değişikliği bildirimlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Bildirimler e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt, otel ve pansiyon gibi geçici ikametgahlara da adres bilgileri taşınabiliyor.

Adres beyanına dair işlemler, 18 Mart'tan itibaren ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabilecek.

Etiketler seçim depremzedeler adres beyanı son gün
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