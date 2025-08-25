  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Devlet okullarındaki kayıt parası rezaleti kamerada!

Devlet okullarındaki kayıt parası rezaleti kamerada: Her kayıt döneminde aynı şey

Devlet okullarındaki kayıt parası rezaleti kamerada: Her kayıt döneminde aynı şey
Güncelleme:

Her yıl okul kayıt dönemlerinde yaşanan "devlet okullarındaki kayıt parası" rezaleti bu sene de yaşanmaya devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Cem Küçük, "bağış" adı altında devlet okullarının öğrenci verilerinden para istediğine dair görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Tekin'e ilettiğini açıkladı.

Türkiye'de yıllar geçse de değişmeyen rezaletlerden biri de her okul kayıt dönemlerinde devlet okullarının kayıt için velilerden para istediği iddiaları oluyor.

Her Milli Eğitim Bakanı "böyle şey olmaz, olamaz. Şikayetçi olun" dese de bu sene de durum değişmedi.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yazar Cem Küçük devlet okullarındaki rezaleti ifşa edip, elindeki görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ilettiğini açıkladı.

Cem Küçük, EKOL TV’de katıldığı programda devlet okullarında bağış adı altında kayıt ücretleri alındığını, 10-20 bin TL para isteyen okullar olduğunu söyledi. 

Küçük ayrıca açıklamalarında "Devlet okullarında bağış adı altında kayıt parası için çok para isteniyor. Bu bağışın önüne geçilemiyor; kusura bakmasınlar, hata hükümetindir."

 

 

text-ad
Etiketler Cem Küçük bağış kayıt parası kayıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı 28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı Otoyolda 225 km saatle şov yapan Bakan Uraloğlu'na radar cezası Otoyolda 225 km saatle şov yapan Bakan Uraloğlu'na radar cezası Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir'deki deprem fırtınası için kritik açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir'deki deprem fırtınası için kritik açıklama İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! 18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! 18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor! YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor! 78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı 78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı İki yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu! İki yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu! MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi Avukatının Minguzzi davasını devralan Sedat Peker'den ilk açıklama Avukatının Minguzzi davasını devralan Sedat Peker'den ilk açıklama Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı: ''Yeraltında olağandışı bir haraketlilik var'' Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı: ''Yeraltında olağandışı bir haraketlilik var'' ''Hayırsız evlat'' annesini silahla vurup öldürdü! ''Hayırsız evlat'' annesini silahla vurup öldürdü! Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı