Devlet okullarındaki kayıt parası rezaleti kamerada: Her kayıt döneminde aynı şey

Her yıl okul kayıt dönemlerinde yaşanan "devlet okullarındaki kayıt parası" rezaleti bu sene de yaşanmaya devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Cem Küçük, "bağış" adı altında devlet okullarının öğrenci verilerinden para istediğine dair görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Tekin'e ilettiğini açıkladı.

Türkiye'de yıllar geçse de değişmeyen rezaletlerden biri de her okul kayıt dönemlerinde devlet okullarının kayıt için velilerden para istediği iddiaları oluyor.

Her Milli Eğitim Bakanı "böyle şey olmaz, olamaz. Şikayetçi olun" dese de bu sene de durum değişmedi.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yazar Cem Küçük devlet okullarındaki rezaleti ifşa edip, elindeki görüntüleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ilettiğini açıkladı.

Cem Küçük, EKOL TV’de katıldığı programda devlet okullarında bağış adı altında kayıt ücretleri alındığını, 10-20 bin TL para isteyen okullar olduğunu söyledi.

Küçük ayrıca açıklamalarında "Devlet okullarında bağış adı altında kayıt parası için çok para isteniyor. Bu bağışın önüne geçilemiyor; kusura bakmasınlar, hata hükümetindir."