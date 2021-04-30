Dikkat! Bankalar bu bilgilerin dışında bilgi isteyemeyecek!

Bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul etmesi uygulaması 1 Mayıs’ta (yarın) başlıyor. Uzaktan kimlik tespitinde istenecek bilgiler de belli oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurmuştu. Uygulama 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. Mobil, web tabanlı uygulamalar, internet şubesi ve telefon hizmeti gibi elektronik hizmetler yoluyla uzaktan kimlik tespitinde istenecek bilgiler belirlendi. Kimlik tespitinde uygulanacak yöntemlerse ayrı ayrı belirlenecek. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğe göre kimlik tespiti sırasında istenecek bilgiler ve uygulanacak yönteme ilişkin maddeler şöyle: Uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek.

Bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak.

İmza örneği alınması zorunlu olmayacak.

Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacak.

Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın veri tabanı üzerinden sorgulanarak teyit edilecek.

Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgiler, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkân verecek şekilde muhafaza edilecek.

Müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında alınması gereken bilgiler alınacak.

Asgari olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri) belirlenecek.

İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı ile ortalama gelir bilgisi istenecek.

Açılacak hesabın aylık tahmini işlem hacmi ve işlem sayısına yönelik bilgiler alınacak.

Yükümlülerce, uzaktan kimlik tespitine ve müşterinin tanınmasına ilişkin olarak tebliğle getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde 5549 sayılı kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.