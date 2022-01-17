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Dikkat! Doğu Anadolu’daki 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Dikkat! Doğu Anadolu’daki 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Doğu Anadolu’nun batısında beklenen yağışların 18 Ocak 2022 akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri), Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının 19 Ocak 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Etiketler kar kar yağışı doğu anadolu
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