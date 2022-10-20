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Dikkat: Marmara için 'zirai don' uyarısı

Dikkat: Marmara için 'zirai don' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) Marmara Bölgesi için zirai don uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticiler ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Etiketler marmara don
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