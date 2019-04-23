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  3. 23 Nisan 2019 20:06

Dikkat ! Meteoroloji uyardı! Afrika'dan geliyor, göz gözü görmeyecek !

İstanbul’un bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.

Dikkat ! Meteoroloji uyardı! Afrika'dan geliyor, göz gözü görmeyecek !
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Toz taşınımının bu akşam 18.00’de başlayarak yarın akşam 23.59’a kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

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