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Dilencinin mal varlığı şoke etti

Dilencinin mal varlığı şoke etti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zabıta ekiplerine yakalanan dilencinin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 dairesi olduğu tespit edildi.

Zonguldak'ta duygu sömürüsüyle para toplayan dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. 

Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi. Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi. 

 

DHA

Etiketler zonguldak ereğli dilenci
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