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Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’nın Kopenhag şehrinde Kur’an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek yazılı açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır” denildi.

Etiketler Dışişleri Bakanlığı danimarka
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