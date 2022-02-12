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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.

Etiketler dışişleri bakanlığı ukrayna seyahat uyarısı
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