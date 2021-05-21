Dışişleri'nden ateşkese rağmen Filistinlilere saldıran İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e sert bir dil ile tepki gösterdi.

10 Mayıs'tan bu yana Gazze ve Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldıran İsrail; bu süreçte 65'i çocuk, 39'u kadın 232 insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Dünyanın farklı noktalarından gelen ateşkes çağrılarını ilk etapta dikkate almayan İsrail, dün gece Hamas ile ateşkes imzaladı. Anlaşma dün gece 02.00'de yürürlüğe girdi.

NAMAZ ÇIKIŞI SALDIRDILAR

Daha 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal eden İsrail polisi, bugün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılan cemaate saldırdı. Polisin insanlara ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdığı öğrenildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cuma namazı sonrasında Filistinlilere ses bombalarıyla saldırmalarına tepki gösterdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" ifadeleri yer aldı.



NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkes sonrası 02:00'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlanmıştı.