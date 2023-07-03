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Dışişleri'nden İsrail'e kınama: Derin endişe duyuyoruz

Dışişleri'nden İsrail'e kınama: Derin endişe duyuyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskınları kınadı, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Etiketler kınama dışişleri israil
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