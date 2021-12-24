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Dışişleri'nden ''Libya'' açıklaması

Dışişleri'nden ''Libya'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da yapılacak seçimlerin ertelenmesiyle ilgili, "Libya'da seçimleri, geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'da seçimleri, geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve destekliyoruz. Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız biçimde yapılması, seçim sonuçlarının Libya'daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesi önem arz etmektedir. Libya'da ateşkesin ve sükunetin tesisinde, siyasi sürecin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş, sağlıklı bir yasal zemin temelinde gerçekleştirilmesini başından beri savunagelmektedir" denildi.

'Türkiye desteğini sürdürecek'

Ayrıca, Türkiye'nin Libya halkına desteğini sürdüreceği de vurgulanan açıklamada, "Gelinen aşamada, sahada sükunetin muhafazası ve seçimlerle ilgili tüm konuların hukuki bir çerçevede ve ortak bir uzlaşı temelinde Libyalılar tarafından kararlaştırılması önemlidir. Seçimler sonrasında yeni bir hükümet kurulana kadar kardeş Libya halkının esenliği için ülkede meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalıdır. Bu doğrultuda, Libyalı tüm kesimlerin sorumluluk bilinci ve sağduyu içerisinde hareket etmelerini bekliyoruz. Libya ile köklü tarihi ve komşuluk bağlarına sahip bulunan Türkiye, bu önemli süreçte dost ve kardeş Libya'ya ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm Libya halkına desteğini sürdürecek, Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürece katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler libya dışişleri açıklama
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