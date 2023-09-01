  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri'nden Suriye açıklaması: Çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz
Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor kenti kırsalındaki çatışmaları, Türkiye'nin kaygıyla takip ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Deyrizor kırsalındaki çatışmaları, Türkiye'nin yakından ve kaygıyla takip ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deyrizor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Bu gelişme, terör örgütünün Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" denildi.

Etiketler suriye dışişleri açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP milletvekilini Anıtkabir’e almadılar
Kirada yeni dönem başladı; zam sınırı gevşedi
Yeni sezonda deva edecek 16 dizi belli oldu
Prof. Dr. Naci Görür yeni depremler için uyardı
Burası Türkiye'nin en büyük açık hava oteli
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden ''Pirola varyantı'' uyarısı
İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada
Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın''
İsmail Saymaz açıkladı: Yeni bir milliyetçi parti geliyor!