Diyanet, bu sefer Atatürk'ü hatırladı

100 yıllık Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sefer büyük önderin 85'inci ölüm yıl dönümde Atatürk’ü hatuırladı.

Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.

Diyanet'in mesajında, "Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne eriştiğimiz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz. Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır" denildi.

Cuma hutbelerinde ulusal gün ve bayramlara yer vermediği için tepki alan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünde yine hutbesinde yer vermedi.

Gündeme ilişkin konularda mesaj verilen ve çeşitli çağrılar yapılan cuma hutbelerinde son dönemde ulusal gün ile bayramlara yer verilmemesi ve Atatürk’ün anılmaması tepki çekiyordu.

Diyanet, bu tutumunu bugün de sürdürdü.

Tam 10 Kasım’a denk gelen cuma hutbesinde yine Atatürk’e yer verilmedi. “Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek” başlıklı hutbede, Filistin’de yaşananlara değinildi.

Diyanet'in 30 Ağustos Çanakkale Büyük Taaruz Zaferi için hazırladığı hutbede de Atatürk'ün ismi geçmiyordu.

Diyanet, bugünkü cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemesinin yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da anmadığı için tartışma konusu olmuştu.

DİYANETİ DE ATATÜRK KURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı ya da kısa adıyla Diyanet, 3 Mart 1924 tarihinde Şeriyye ve Evkaf Vekaleti'nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur.[

Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur.[

9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Anayasanın 136. maddesinde, "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." hükmü yer almaktadır.