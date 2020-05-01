Diyanet İşleri Başkanı'nın kızı da polemiğe dahil oldu

Salgın hastalıkların kaynağı olarak LGBTİ+ bireyleri ve evli olmadan birlikte yaşayanları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın vaizlik yapan kızı Merve Sefa Likoğlu da tartışmaya dahil oldu.

Likoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınından önce Avrupa tarafından LGBTİ derneklerine 35 milyon euro gönderildiğini öne sürdü. Likoğlu, ayrıca Avrupalılar tarafından valilere, rektörlere “LGBT derneklerinin özgürce hareket etmesi” yönünde ricada bulunulduğunu da iddia etti.

‘LGBTİ DERNEKLERİNE 35 MİLYON EURO VERDİLER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Erbaş’ın fotoğraflarını paylaşan Likoğlu, şunları yazdı:

“Mesele şu ya da bu isim değil, mesele İslam meselesidir. İslam, eşcinselliği lanetler. Koronavirüs sürecinden önce Türkiye’ye LGBTİ derneklerine verilmek üzere 35 Milyon Euro girdi. Kıta Avrupası ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri Valilerimize, Rektörlerimize ‘LGBTİ derneklerinin özgürce eylem yapabilmesi için’ ricacı oldu. Bunlar şaka değil gerçek haberler. Yeryüzünde son kale de kalsak bu laneti ülkemizden uzaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız.”

ERBAŞ’A TEPKİ GÖSTEREN ANKARA BAROSU’NA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Diyanet İşleri Ali Erbaş, salgın hastalıkların nedeni olarak “eşcinselliği ve evlilik dışı birlikte yaşamayı” göstermiş, Erbaş’ın açıklamasına tepki gösteren Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatılmıştı.