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  3. 10 Kasım 2018 09:48

Diyanet'ten Mısıroğlu'na ziyaret

Diyânet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’na “Geçmiş Olsun” ziyâretinde bulundu.

Diyanet'ten Mısıroğlu'na ziyaret
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Diyânet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hocam” dediği Kadir Mısıroğlu’na “Geçmiş Olsun” ziyâretinde bulundu.

Kadir Mısıroğlu, ayağından bir operasyon geçirmişt, tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” demiş, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a ağır sözler ederek Atatürk düşmanı olduğunu saklamamıştı. 

Kuruluş emrini Ulu Önder Atatürk’ün verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma hutbesinde de tek kelime Atatürk’ten bahsetmemesi tepkilere neden olmuştu.

diyanet , kadir mısıroğlu , ali erbaş
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