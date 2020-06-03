Diyanet’ten yeni Çav Bella kararı

Diyanetin gönderdiği yazıda, merkezi ezan sistemi kullanıldığı ancak zaman zaman bazı illerde merkezi ezan sisteminin frekanslarına yetkisizce müdahale edildiği belirtildi. Diyanet, cami ve mescitlerde bulunan ezan sisteminin elektrik bağlantılarının ezan ve salâdan 5 dakika önce aktive edilmesini, salâ ve ezan bitince ise kapatılmasını istedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; İzmir’de kimliği belirsiz kişilerce cami hoparlörlerinden “Çav Bella” çalınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Mayıs 2020 tarihinde 81 ilin valiliğine resmi yazı gönderdi. İlgili yazıda, “Birbirine yakın camilerde okunan ezan seslerinin karışıklığını önlemek amacıyla ezanı güzel okuma yeterliliğini haiz müezzinlerimizin merkezdeki bir camiden okunan ezanın diğer camilere ulaştırıldığı merkezi ezan sistemini uzun süredir kullanmaktayız” ifadeleri yer aldı. “Zaman zaman bazı illerimizde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından merkezi ezan sistemlerinin frekanslarına yetkisizce müdahale edilmek suretiyle sabote edildiği ve minare hoparlörlerinden cami ve temsil ettiği değerlerle bağdaşmayacak birtakım yayınların yapıldığı görülmektedir” denilen açıklamada, “Benzer sabotajların tekrar yaşanmaması için merkezi ezan sisteminden istifade eden cami ve mescitlerdeki alıcı cihazlar veya amfilerin elektrik bağlantıları ezan ve salâdan 5 dakika önce aktive edilecek, cihazlar ezan ile salânın bitiminde kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.