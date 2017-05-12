Diyarbakır surlarında selfie yasağı

Diyarbakır'da Hz. Süleyman Camii'nin yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklandı. Vatandaşların çıkıp selfie çektiği surlarda, geçtiğimiz günlerde bir anne kız düşerek yaralanmıştı. Kararın bunun üzerine alındığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camii yanında bulunan park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklandı. Daha çok gençlerin çıkıp selfie çektiği surlarda, geçtiğimiz günlerde anne ve kızının düşüp yaralanmasının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hz. Süleyman Camii’nin çevresindeki 115 dönümlük alanda başlatılan rekreasyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor. 115 dönümlük alanda yapılan istimlak çalışmasının ardından hak sahiplerine paraları verildi.

Yapılan anlaşmaların ardından vatandaşların bölgeden tahliyesi sağlanırken, rekreasyon çalışmalarına da hız verildi. Hz. Süleyman Camii’nin bulunduğu bölge gecekondulardan temizlenerek vatandaşların kullanabileceği park haline getirildi. Kentin turizmi ve maneviyatı için önemli konuma sahip olan alanda, kültürel peyzaj çalışmalarına ise devam ediliyor.

Park alanını çevreleyen surlara çıkışlar ilk günlerde serbest bırakıldı. Daha sonra özellikle geçtiğimiz günlerde bir kadın ve kız çocuğunun surlardan düşüp yaralanması olayının ardından güvenlik güçleri, bölgede surlara çıkışı sağlayan basamakların önüne bariyer çekti. 7’den 70’e herkesin özellikle selfie çekmek için surlara tırmandığını ve burada tehlike ile karşılaşıldığını belirten yetkililer, surlara çıkışları bu nedenle engellediklerini ifade etti.