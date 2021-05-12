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Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 19.03'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kulp ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 19.03'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Etiketler diyarbakır deprem son depremler
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