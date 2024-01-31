''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' öldürüldü!

Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan P. bıçaklanarak öldürüldü.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan P., İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan P., ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ramazan P., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"SÜREKLİ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Görgü tanıklarından biri, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonra da çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci'de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" diye konuştu.