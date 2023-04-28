DJI Uçuş Günü Meydan İstanbul AVM’de

Görüntüleme sistemleri ve hava araçlarına yönelik geliştirdiği teknoloji ve yeni nesil uygulamalar ile rakipsiz ilerleyen DJI en yeni drone modellerini Ümraniye’de yer alan Meydan İstanbul AVM’de 29-30 Nisan tarihlerinde meraklıları ile buluşturuyor. DJI için özel hazırlanan alanda gerçekleşecek ücretsiz uçuş gününde merak edilen birçok drone modeli test edilebilecek.

İnsansız hava araçları konusunda dünyada rakipsiz olan DJI Türkiye’de Karfo Karacasulu güvencesiyle ve tecrübesiyle ilgilileri ile buluşuyor. Yaratıcı vizyonuyla, görüntü teknolojilerinde kendini kanıtlayan DJI, drone severler için farklı ihtiyaçlara yönelik birçok seçenek sunuyor. Drone ve gimbal sektörünün lideri DJI, özellikle manevra yeteneği yüksek ve en hafif drone modelleri ve teknolojik donanımları ile öne çıkan gimbal modelleri ile sektörü domine etmeye devam ediyor. Sektörün rakipsiz markasının en yeni ürünleri tüketici tarafından oldukça da merak ediliyor. Karfo Karacasulu DJI sevenler için İstanbul Ümraniye’de bulunan Meydan AVM’de ücretsiz uçuş günü organize etti. Mini 2 SE, Mini 3 Pro, Mini 3, Mavic 3 ve DJI Avata gibi öne çıkan drone modelleri uçuş için hazırlanan özel alanda 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günü tüm gün boyunca ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.