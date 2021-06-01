Doğu Perinçek ile Sedat Peker birbirine girdi

Organize suç organize lideri Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hakkında söylediği "Sedat Peker Mossad'ın kontrolünde" iddiasına çok sert yanıt verdi.

"Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak" diyerek Doğu Perinçek'e çağrıda bulunan Sedat Peker'in Habertürk programcısı Kübra Par'ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Doğu Perinçek, benim cia’nın mossad’ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. Ak partiye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şuan benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da cia veya mossad mı organize etti?

Bu sürecin ilk başından beri sadece bir özür beklemiştim. Sadece bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi. Cia ile mossadın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?

Beni kullanarak ülke güvenliği tehlikede diye bahane uydurmayın. Bu benim şahsi meselem. Anlattığım her şey de kriminal suç gruplarına ait. Devleti hiçbir zaman suçlamadım.

Biz Başbuğ Alparslan Türkeş’ten öğrendiğimiz; ne amerika, ne rusya ne de çin, her şey Türklük için öğretisiyle büyüdük. Aydınlık’ta manşet yaparak şehit ettirdiğin ülkücüleri de anlatsana.

Ülkücü katili Doğu Perinçek benim mossad’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. mossad’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak. @kubrapc #AçıkveNet"

PERİNÇEK NE DEMİŞTİ ?



Sedat Peker'in İsrail gizli servisi Mossad'ın kontrolünde olduğunu iddia eden Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:

"Kamuoyunda söylendiği gibi suç örgütü liderinin (Sedat Peker) yaptığı açıklamalar yok. O suç örgütü liderine yaptırılan açıklamalar var. Bir kere onu tespit etmemiz lazım.

Suç örgütü lideri çıkıpta bazı ifşaatlarda bulunmuyor. Ona o açıklamalar yaptırılıyor. Şu anda nerede o suç örgütü lideri? Dubai'de! Yarın Aydınlık'ta bütün ayrıntısıyla okuyabilir bütün kamuoyu.

Mossad'ın avucunda! Tekrar ediyorum, bakın bu ilk defa burada açıklanmış oluyor, Mossad'ın kontrolünde. Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar ondan sonra Fas, Fas'tan Dubai.Bunlarda Türkiye Emniyeti'nin elinde olan bilgilerdir onu söyleyeyim. Böyle bir suç örgütü lideri kalkacak İstanbul'dan Balkanlara kaçacak, Balkanlardan Fas'a kaçacak. Fas'tan Dubai'ye CIA ve Mossad tarafından getirilecek. Bunlar suç örgütü liderinin beceribileceği işler değil"

Öte yandan Kübra Par'ın "Mossad'ın kontrolünde olduğunu neye dayanarak bunu fark ettiniz?" sorusan ise Perinçek "Bütün bilgiler dayanak" yanıtını verdi.