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  3. 17 Ağustos 2020 22:54

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
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31 Mart 2019’da yapılan Mahalli İdareler Seçiminde HDP’den Doğubayazıt Belediye Başkanı seçilen ve geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Yıldız Acar, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Acar, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" mesajını paylaştı. 

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