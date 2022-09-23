Dolandırıcı mısınız? sorusu Cem Uzan'ı sibirlendirdi

Uzun senelerdir Fransa'da bulunan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan bir Youtube programında açıklamalarda bulundu.

Uzun senelerdir Fransa'da bulunan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.

NFT ve kripto para işine girdiğini söyleyen Cem Uzan, "Böyle bir devrimin parçası olmak beni umutlandırıyor" dedi.

"500 MİLYON DOLARA UÇAK ALDI HİBE EDİLDİ DİYE YEDİRDİ"

Uzan Türkiye'nin ekonomik durumlara da şöyle değerlendirdi:

"Kafanıza göre harcamalarla, Bütçe açıkları cari açıklar verirseniz bunları da evdeki gümüş, altın, tabak, temsi ne varsa satararak finanse ederseniz. TC bütün varlıklarını sattığı gibi. Sonunda MB'nın altınlarını da tüketirsiniz. 99 yıllık Cumhuriyet'in bütün döviz rezevlerini de tüketirsiniz. Eksi 60 küsür milyar dolara inersiniz. 500 milyarlık borcunuz hariç konuşuyorum.

Sayın damat bakan millete çıkıp bir açıklama yapmazsa Türkiye bu işin içinden çıkamaz. Senlerde Türkiye'de insanlar 'çalıyorlar ama çalışıyorlar' avuntusunu yaptılar. Milleti soydular

5 şirkete 320 milyar dolralık iş verilmiş bu şirkerlerin hepsi iktidara yüzde 25 komisyon vererek alıyorlar bu ihaleleri. Bu 80 milyar dolar eder. 128'in üstüne koyduğunuz zaman 210 milyar dolar eder artı yılbaşından bu yana dövizi tutmak için yalvar yakar alınan parayla, takasla satılan para da MB'nın 75 milyar dolar. Onun için diyorum 400 milyar bakanlığı kuracağım bu parayı ülkeye geri getireceğim. Soyuldu bu millet.

Darphane devamlı para basıyor bu ülkede. Bu olduğu dövizin artmasını durduramazsın, refahı getiremezsin. Bu milleti neleri yedirdiler

500 milyon dolara uçak aldı hibe edildi diye yedirdi millete. Bu uçak sizin paranızla alındı. (Erdoğan 'Katar bu uçağı satıyordu. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti' demişti)

400 milyar bakanlığı kuracağım. Çalınan bu paraları söke söke geri getireceğim" ifadeleri dikkat çekti.

"DOLANDIRICI MISINIZ?" SORUSU ÖFKELENDİRDİ

Programa izlemeye gelen bir seyirci Uzan'a ' Teknoloji ile alakalı bir soru soracağım. Pamukova'daki çiftliğiniz ile ilgili. Her oda da gizli bir kameranın olduğu klozetlerde özel teknoloji ile üretilmiş bir cihaz kullanmışsınız. İdrar ve dışkı analizi yaparak misafirlerinizin uyuşturucu kullandığını tespit edip şantaj yapıyormuşsunuz.'' sorularını sordu.

Uzan, Pamukova'daki çiftliği ile alakalı bu sorular sorulurken kahkaha attı. Uzan kahkaha attığı sırada aynı kişi ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' sorusunu yöneltti. Uzan'ın yanıtı bu kez sert oldu.

"ÖZEL TELEVİZYONLARI RADYOLARI BEN GETİRDİM"

Uzan, "Ben dolandırıcı falan değilim. Türkiye'nin en büyük holdingini kuran adamım. 40 bin kişiye iş verdim ben! Türkiye'de yüzlerce binlerce televizyon kanalı varsa onun müsebbibi benim kardeşim. Eğer Türkiye'ye özgürlüğü medya vasıtasıyla getirdiysem RTÜK öncesinde, Star TV öncesinde müzikler TRT denetiminden geçerek çalıyordu. Bilir misin sen o günleri? Bilmezsin. Çocuktun herhalde. Radyoları bilir misin? Bilmezsin. Çocuktun herhalde. Onların hepsini Türkiye'ye ben getirdim. Özel televizyonları, özel radyoları, cep telefonlarını ben ve ailem getirdi kardeşim" dedi.

Uzan şöyle devam etti:

"40 bin kişiye iş verdik. Türkiye'nin en büyük holdingiydik. İki numarayı ve üç numarayı topladığın zaman bizim holdingin yarısı etmiyordu. Onun için bana dolandırıcı dediğin zaman sadece bana hakaret etmiyorsun."