Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede...

2023 yılında Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin zirvedeki seyri yeni yılda da devam ediyor. Dolar/TL'den bir rekor daha geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı yeni yılda da devam ederken yeni haftyanın ilk işlem gününde piyasalardan yeni rekorlar peş peşe geldi.,

Dolar endeksi 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaparken, Kapalıçarşı’da dolar kuru ise ilk kez 30 liraya çıktı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düşüş kaydetti. Buna göre toplam rezervler, 145,452 milyar dolardan 141,60 milyar dolara kadar geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.

TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı, aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar/TL bu sabah 08.40'ta 29,8950 seviyesindeydi. Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana ise yüzde 1,1 değer yitirdi.

ABD’de bu hafta aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Açıklanacak olan bu veriler, piyasaların Amerikan Merkez Bankasının (Fed) sonraki hamlelerinin fiyatlanması ve Fed kanadından gelecek olası bir faiz indiriminin ne zaman başlayacağının kestirilmeye çalışılması açısından önem teşkil edecek. Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi, istihdam piyasasının halen güçlü olduğunu göstermiş; bu durum ise faiz indirimi beklentilerini baskılamıştı. Piyasalar Fed’in 2024 yılının mart ayında faiz indirimlerine başlamasını öngörüyor ancak Fed kanadından bu konuda henüz herhangi bir ipucu yok.

İşte 8 Ocak Pazartesi günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,88 TL'den başlayan Dolar 29,89 TL'den,

32,71 TL'den başlayan Euro 32,79 TL'den,

39,97 TL'den başlayan Sterlin 38,07 TL'den,

20,70 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görüyor.



Cuma günkü kapanışta Dolar 29,84 TL'den, Euro 32,71 TL'den, Sterlin 37,94 TL'den, Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görmüştü.