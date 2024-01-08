  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede...

Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede...

Dolar 30 TL'ye dayandı! Altın ve Euro zirvede...
Güncelleme:

2023 yılında Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin zirvedeki seyri yeni yılda da devam ediyor. Dolar/TL'den bir rekor daha geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı yeni yılda da devam ederken yeni haftyanın ilk işlem gününde piyasalardan yeni rekorlar peş peşe geldi.,

Dolar endeksi 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaparken, Kapalıçarşı’da dolar kuru ise ilk kez 30 liraya çıktı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düşüş kaydetti. Buna göre toplam rezervler, 145,452 milyar dolardan 141,60 milyar dolara kadar geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.

TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı, aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla biraz hızlandı.

Dolar/TL bu sabah 08.40'ta 29,8950 seviyesindeydi. Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana ise yüzde 1,1 değer yitirdi.

ABD’de bu hafta aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Açıklanacak olan bu veriler, piyasaların Amerikan Merkez Bankasının (Fed) sonraki hamlelerinin fiyatlanması ve Fed kanadından gelecek olası bir faiz indiriminin ne zaman başlayacağının kestirilmeye çalışılması açısından önem teşkil edecek. Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi, istihdam piyasasının halen güçlü olduğunu göstermiş; bu durum ise faiz indirimi beklentilerini baskılamıştı. Piyasalar Fed’in 2024 yılının mart ayında faiz indirimlerine başlamasını öngörüyor ancak Fed kanadından bu konuda henüz herhangi bir ipucu yok.

İşte 8 Ocak Pazartesi günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,88 TL'den başlayan Dolar 29,89 TL'den, 
32,71 TL'den başlayan Euro 32,79 TL'den, 
39,97 TL'den başlayan Sterlin 38,07 TL'den, 
20,70 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 29,84 TL'den, Euro 32,71 TL'den, Sterlin 37,94 TL'den, Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görmüştü.
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca'dan kritik uyarı: ''Hızla yayılıyor!'' Bakan Koca'dan kritik uyarı: ''Hızla yayılıyor!'' İstanbul'da belgeselleri aratmayan anlar: Kargalar, akbabanın başına üşüştü İstanbul'da belgeselleri aratmayan anlar: Kargalar, akbabanın başına üşüştü Aday tanıtım töreninde Erdoğan'ı kızdıran olay! Sahneye geç gelince... Aday tanıtım töreninde Erdoğan'ı kızdıran olay! Sahneye geç gelince... Yargıtay'a ''AK Parti kapatılsın'' başvurusu Yargıtay'a ''AK Parti kapatılsın'' başvurusu Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi Kargo paketi patladı; 4 kişi zehirlendi Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya Ay'ı yok edecek! Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya Ay'ı yok edecek! Ünlü meteoroloji uzmanından sahte diploma iddiasına küfürlü yanıt Ünlü meteoroloji uzmanından sahte diploma iddiasına küfürlü yanıt Hazine avcıları ortaya çıktı! Dedektörle sahili didik didik aradılar Hazine avcıları ortaya çıktı! Dedektörle sahili didik didik aradılar Kia'nın ezber bozan SUV'u Türkiye'de Kia'nın ezber bozan SUV'u Türkiye'de Kademeli emeklilik geliyor... İkinci EYT yasa teklifi yolda! Kademeli emeklilik geliyor... İkinci EYT yasa teklifi yolda!