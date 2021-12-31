  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar düştü, indirim gelecek derken... Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dolar düştü, indirim gelecek derken... Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dolar düştü, indirim gelecek derken... Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

2021'in son çeyreğinde döviz kurunun Türk Lirası karşısında peş peşe Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırmasıyla zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında "dolar düştü indirim gelir" beklentisi hayal oldu.

Son dakika haberi: EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin, benzin ve LPG'ye zam yapıldı.

İşte EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,29, benzinde 0,61 ve LPG’de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Etiketler benzin benzine zam zam akaryakıt döviz motorin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
Müge Anlı'da yılın son kavgası: Skandal iddialar, mide bulandıran ayrıntılar!
Yandaş medya emekli ve memur maaşını ağzından kaçırdı
Türkiye'de 2021'e damgasını vuran olaylar
Türkiye'de Omicron patlaması! Yasaklar geri mi dönüyor?
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye şok suçlama
Yeni araştırma: İki doz BioNTech aşısı Omicron'a karşı ne kadar etkili?
Kulisleri karıştıran iddia: Önce İmamoğlu sonra Mansur Yavaş mı ?
Youtube Türkiye, 2021'in en popüler müzik videolarını açıkladı
Piyasalar yılbaşı dinlemedi... Dolar, Euro ve altın 2021'e zirvede veda ediyor