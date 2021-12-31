Dolar düştü, indirim gelecek derken... Benzin, motorin ve LPG'ye zam!
2021'in son çeyreğinde döviz kurunun Türk Lirası karşısında peş peşe Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırmasıyla zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında "dolar düştü indirim gelir" beklentisi hayal oldu.
Son dakika haberi: EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin, benzin ve LPG'ye zam yapıldı.
İşte EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1,29, benzinde 0,61 ve LPG’de 0,78 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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