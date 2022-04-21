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Dolar, Euro, altın... Piyasalar kritik seviyede

Dolar, Euro, altın... Piyasalar kritik seviyede

Hafta başından bu yana bir yukarı bir aşağı hareket eden piyasalar kritik seviyedeki seyrini sürdürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar ne kadar yükselecek bilinmiyor fakat 2021 yılının son aylarında ekonomik belirsizlikler, TL’de yaşanan kayıplar enflasyonun patlamasına neden olmuştu.

Pandeminin ardından savaşın başlamasıyla TL'deki kaybı giderek artırıyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti. CDS dün günü 586/593 baz puan seviyesinden tamamladı.

Küresel piyasalarda dolar, Fed'in para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştıracağı beklentilerinden destek alarak yükseldi, ancak G20 maliye bakanları arasında gerçekleşecek zirvenin dolardaki hızlı değer artışı konusunda nelere işaret edebileceğine dair kaygılar nedeniyle dün kaydettiği zirve seviyelerin oldukça altında kaldı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,70 TL'den, Euro 16,01 TL'den, Sterlin ise 19,23 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve gümüş

Onsu 1.942 dolar olan altında, gram altın 917/918 TLçeyrek altın 1.475/1.476 TL, Cumhuriyet altını ise 6.071/6.072 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,67 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 638, Ethereum 3 bin 154 dolardan işlem görüyor.  

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